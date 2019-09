00:34 Uhr

Predigt dreht sich um Treueschwur Gottes an David

Themenwochen beschäftigen sich mit dem König der Israeliten

Von Friedrich Wörlen

König David ist das Leitmotiv, unter das die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Nördlingen in diesem Jahr ihre Aktivitäten gestellt hat. Nach der Nacht der Psalmen und dem Kindermusical soll es jetzt an vier aufeinander folgenden Sonntagen eine Reihe von Themenpredigten zu „David als Gerechter“, „David als fehlbarer Mensch“, „David als König“ und „David als Dichter“ geben. Den Anfang der Reihe machte Dekan Gerhard Wolfermann mit einer Predigt über Psalm 132, der vom Treueschwur Gottes für David handelt. Nachdem im Gottesdienst die neue Leiterin der Liselotte-Nold-Schule, Waltraud Bergmaier, für ihren Dienst eingesegnet worden war (siehe nebenstehender Bericht), zog der Dekan eine Linie vom König des Volkes Israel zur Funktion einer Leitungsperson in der modernen Zeit.

An der Person Davids lassen sich allgemein-menschliche Charakterzüge, aber auch spezifisch auf Leitungsfunktionen bezogene Eigenschaften ablesen – positive wie negative. Wer seiner Leitungsfunktion gerecht wird, zeichnet sich durch Verantwortungsbewusstsein und Zielstrebigkeit aus, erkennt und bewältigt neue Anforderungen, kann zuhören, ist fähig zur Selbstreflexion und Selbstkritik.

In der modernen Welt kommt noch das Erfordernis der Teamfähigkeit hinzu. Geborgenheit in Familie und Freundeskreis macht vieles leichter. Wichtig ist ein innerer Kompass, wie für König David so für die Leiterin einer christlichen Schule: Gottvertrauen, Ehrfurcht vor dem Leben, die Bereitschaft zur Vergebung und Liebe zum Nächsten, denn Gott ist es genug, wenn Menschen seine Liebe erwidern und einander in Liebe begegnen.

Nachdem David nicht nur ein wichtiger König der Israeliten, sondern auch Musiker und Psalmdichter war, kam der Musik in „seinem“ Gottesdienst eine besondere Rolle zu: Udo Knauer geizte nicht mit beeindruckendem Orgelspiel, der Gospelchor der Kantorei leistete aber nicht weniger als sieben Beiträge, darunter – als Themenlied – ein Chorsatz von Udo Knauer zu Psalm 132 „Remember, o Lord“,, mit dem choreigenen Bariton-Solisten Oliver Böckh, dem Lied zur Jahreslosung 2018 „Quelle des Lebens“ und zum Ausgang „Let’s have a good time“. Freude an der Musik und inhaltliche Überzeugung trugen dazu bei, dass die Gemeinde zum Abschluss den Applaus nicht mehr zurückhielt.

