vor 21 Min.

Preisträger spielen in St. Georg

Nördlingerin ist Mitglied im Ensemble

Einer der Preisträger des Bayerischen Staatspreises für Musik kommt am Sonntag, 18. Oktober, nach Nördlingen: das Blechbläserensemble Gloria Brass, die Bläsergruppe des Bayerischen Posaunenchorverbandes. Das Ensemble setzt sich aus elf Musikern aus Bayern zusammen und repräsentiert die Vielfalt bayerischer Posaunenchorarbeit. Aus dem Ries ist die Nördlinger Trompeterin Julia Gehring dabei. Die Tatsache, dass Gloria Brass laut der Mitteilung in herausragender Weise musiziert und alte wie neue Stücke interpretiert, konnte die Jury in diesem Jahr überzeugen.

In ihrem Konzert in Nördlingen stehen verschiedene musikalische Interpretationen der Psalmen im Mittelpunkt, mit Werken von Giovanni Gabrieli, Rudolf Mauersberger und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Den Abschluss soll eine fünfsätzige Psalmvertonung von Dieter Wendel bilden.

Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der geltenden Vorschriften seien in St. Georg bis zu 200 Besucherinnen und Besucher möglich. (pm)

Themen folgen