Premiere in Nördlingen: Ein farbenfrohes Räuber-Spektakel

„Das Wirtshaus im Spessart“ feiert Premiere. Das Stück des VAN ist eine spritzige Komödie für Jung und Alt.

Von Toni Kutscherauer

Man kennt das Phänomen aus dem Sport: Die Mannschaft zeigt auswärts durchaus passable Leistungen, doch erst in der heimischen Arena laufen die Akteure zu großer Form auf. Ähnlich erging es wohl den Schauspielern des Vereins Alt Nördlingen, die nach umbaubedingter Zwangspause nun wieder die angestammte Bühne in der Alten Bastei bespielen durften. Und das mit Erfolg, denn bei der Premiere zum diesjährigen Stück „Das Wirtshaus im Spessart“ wurde die Spielschar von den rund 500 Besuchern ausgiebig gefeiert.´

Wirtshaus im Spessart wird in Nördlingen aufgeführt

Gezeigt wird heuer eine spritzige Räuberkomödie, die auf einer fast 200 Jahre alten Novelle von Wilhelm Hauff basiert und deren Inhalt vielen aus dem populären Film mit Liselotte Pulver aus dem Jahr 1958 bekannt ist. Darin befinden sich die adlige Franziska Comtesse von und zu Sandau (Nina Hellriegel) und ihr Verlobter, Baron von Sperling (Alexander Plöger), auf dem Weg nach Würzburg. Dabei geraten sie in einen Hinterhalt und werden von einer Räuberbande in das berüchtigte „Wirtshaus im Spessart“ entführt, wo diese ihr Hauptquartier unterhält.

Deren Hauptmann (Steffen Höhn) versucht nun vom Grafen, dem Vater der Comtesse (Josef Taglieber), ein Lösegeld zu erpressen. Doch die raffinierte Franziska schlüpft flugs in die Rolle eines Handwerksburschen und kann fliehen. Allerdings beginnen damit erst die Turbulenzen: Der Graf will nicht zahlen und mobilisiert seine Soldaten, die Comtesse verliebt sich in den Räuberhauptmann und verdingt sich in Verkleidung beim diesem als Bursche, bis es in der Räuberbande zur Meuterei kommt. Doch wie in fast jeder guten Komödie siegt am Ende das Gute und auch das füreinander bestimmte Liebespaar findet zusammen.

Aufwändige Inszenierung in der Alten Bastei

Der neue Spielleiter Markus Hirschberger konnte bei der aufwändigen Inszenierung auf ein ambitioniertes und großteils bewährtes Ensemble zurückgreifen. Von Daniela Sachs als temperamentvoller und freizügiger Marketenderin bis Alexander Güntert als nicht immer ganz heiligem Pfarrer, von der feurigen Zigeunerin (Lena Lasser) bis zur getreuen Zofe (Lena Fischer), vom schlitzohrigen Handwerksburschen-Duo (Kim Ackermann und Matthias Kornmann) bis zum jähzornigen Korporal (Pascal Adam), vom gerne Krieg spielenden Grafen (Josef Taglieber) bis zu seinem schießwütigen Obristen (Gabriele Biber) – alle haben ihre Charaktere in zahlreichen Proben erkennbar verinnerlicht und verkörpern diese höchst authentisch.

Im Mittelpunkt des Stücks stehen natürlich die Hauptrollen. Hier setzen der wackere und sehr präsente Ober-Räuber Steffen Höhn und Nina Hellriegel – sowohl als couragierte Comtesse wie auch als großsprecherischer Bursche – starke darstellerische Akzente. Für herzerfrischende Lacher sorgen indes die greise Wirtin Elfi Wagner („Endlich ein richtiger Mann im Haus – und keiner hat mich geweckt“) und der wunderbare Alexander Plöger als ebenso hasenfüßiger wie vertrottelter Baron. Einfach herrlich die Szene, wenn er sturzbetrunken mit dem verschlagenen Ganovenpaar Funzel und Knoll (Fabian Merk/Dominic Birau) auf Weinfässern durch die Nacht reitet.

Hoch zufrieden mit der Premiere zeigte sich Markus Hirschberger: „Alle Beteiligten haben sich großartig präsentiert. Bis auf ein paar Kleinigkeiten hat wirklich alles super geklappt.“ Dazu trägt allerdings auch der Regisseur selbst bei, indem er das Stück mit allerlei witzigen dramaturgischen Zutaten garniert. Der lebenslustigen Marketenderin stellt er eine ganze Kinderschar zur Seite, eine Massen-Keilerei gerät zur Slapstick-Einlage in Dauerschleife und selbst einige lokale Spitzen dürfen nicht fehlen: der „Juwelier Schlientz“ wird ausgeraubt und auch „Friedrich von Wallerstein“ ist mit von der Partie. Zudem besitzt der Regisseur ein ironisch gefärbtes Faible für die passende Untermalung mit (Film-)Musik: „The Entertainer“ aus „Der Clou“ begleitet diverse Übergänge, der Platters-Hit „Smoke Gets In Your Eyes“ unterlegt eine romantische Kussszene, die Entführung der Braut durch den Helden wird von der „Indiana-Jones“-Fanfare begleitet und den Schlussakkord bildet das „Feather-Theme“ aus „Forrest Gumpp“.

Auch wenn „Das Wirtshaus im Spessart“ mitunter leichte Längen aufweist, so bietet das diesjährige Stück genau das, wofür der VAN in seiner 70-jährigen Tradition steht: ein höchst engagiertes Ensemble auf und hinter der Bühne, ein eindrucksvolles Bühnenbild vor der malerischen Kulisse der Alten Bastei sowie eine unglaubliche Vielfalt an Kostümen und Requisiten. Zudem sind die opulenten und kunterbunten Massenszenen, etwa der wilde Tanz im Räuberlager oder die geplatzte Hochzeitsfeier, ein wahrer Augenschmaus.

Zu Recht gibt es am Ende minutenlangen Applaus für ein unterhaltsames und sehenswertes Stück für alle Altersklassen – kurzum: für ein farbenfrohes Räuber-Spektakel.

