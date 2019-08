vor 4 Min.

Protest gegen Tierheim in Rudelstetten

Ein Verein möchte eine Halle als Heimstätte für Hunde nutzen. Warum die Anwohner gegen das Vorhaben sind und was der Gemeinderat dazu sagt

Von Bernd Schied

Im Ortsteil Rudelstetten schlagen derzeit die Wellen hoch. Der Wellenschlag reicht bis in den Gemeinderat. Anlass sind Pläne der örtlichen „Streunerhilfe“ mit Monica Wagner an der Spitze. Der Verein holt notleidende und misshandelte Hunde aus Rumänien ins Ries, pflegt sie und päppelt sie auf, um sie danach in einem gesunden und guten Zustand wieder an Familien abzugeben.

Im Gemeinderat am Dienstagabend ging es jetzt konkret um eine vom Verein beantragte Umnutzung einer nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Halle in eine Art Tierheim, in dem die Hunde sich aufhalten und schlafen können.

Begleitet wird dieses Ansinnen von Protesten der Nachbarn. Sie beklagen sich über teilweise massives Hundegebell. Ihnen ist zwar bewusst, dass es sich bei der Örtlichkeit um ein Mischgebiet und keinen reinen Wohnbereich handelt und von daher grundsätzlich eine Heimstätte für Tiere möglich sei.

Was sie aber stört: die Anzahl der Vierbeiner. Die Nachbarn sprechen von 20 bis 30 Hunden, deren Gebell mitunter eine Zumutung sei, insbesondere in der Nacht, sodass vor allem die Kinder nicht schlafen könnten. Ihre Bedenken gegen das Hundehotel haben sie in einem Schreiben an die Gemeinde formuliert. Hunde grundsätzlich ja, aber nicht so viele, lautet der Tenor. Betreiberin Wagner spricht hingegen von acht bis 15 Hunden, die bei ihr seien.

In der Gemeinderatssitzung lehnten die Alerheimer Räte den Vorschlag von Bürgermeister Christoph Schmid, das gemeindliche Einvernehmen unter Berücksichtigung der emissionsrechtlichen Belange der Nachbarschaft zu erteilen sowie genügend Parkplätze für die Besucher zu schaffen, mit drei zu acht Stimmen ab. Einem weiteren Vorschlag Schmids, trotz der Ablehnung des Umnutzungsantrages die geforderten Auflagen durch die Betreiber des Tierheims einzufordern, stimmte das Gremium dann einstimmig zu. Soll heißen: Wenn das Landratsamt Donau-Ries als zuständige Behörde zustimmt, sollten die von der Gemeinde geforderten Auflagen in die Genehmigung einfließen.

Gegenüber unserer Zeitung sagte der Bürgermeister im Nachgang zur Sitzung, er verstehe die Anliegen der Nachbarn sehr gut. Allerdings könne die Gemeinde diese rein rechtlich nicht beurteilen. Dies sei Aufgabe der Kreisbehörde.

Weiter erklärte Schmid, dass Tierheimbetreiberin Wagner für ihr „Hundeasyl“ eine Erlaubnis des Veterinäramtes habe und somit auch die rechtlichen Voraussetzungen erfülle.

Für den Bau der Straße zum Alerheimer Schloss kündigte Bürgermeister Schmid zudem in der Sitzung die Woche vom 19. August als Baubeginn an. Bei dieser Verbindung handelt es sich um eine Gemeindestraße. Sie beginnt am Schulgebäude.

