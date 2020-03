05:55 Uhr

Prozess: Rache für angebliche Ehrverletzung

Plus Zwei Heranwachsende verprügeln auf einer Party einen anderen Gast. Der erleidet einen Nasenbeinbruch. Über die Vorgeschichte gibt es unterschiedliche Aussagen.

Von Matthias Link

Zwei junge Erwachsene haben sich wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht in Nördlingen verantworten müssen. Die beiden mutmaßlichen Täter sollen am 6. Juli 2019 nachts mit ihren Mopeds von Wemding nach Nördlingen gefahren sein, wo sie gegen 1.30 Uhr in der Fritz-Hopf-Straße im Industriegebiet ankamen. Dort fand in einer Wohnung eine Party statt und die beiden lockten das Opfer unter einem Vorwand nach draußen. Dort schlug ihm einer der beiden ins Gesicht und der andere gab ihm einen Kopfstoß.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

In der Anklageschrift war zudem die Rede davon, dass die Täter zum Schlagen einen Motorradhelm verwendet haben sollen. Der Geschädigte erlitt einen Nasenbeinbruch und Prellungen im Gesicht. Er hat einen Bleibeschaden davongetragen, da er durch das linke Nasenloch nur noch schwer Luft bekommt. Die Angeklagten sind geständig Die Angeklagten gestanden die Schläge und den Kopfstoß. Den Einsatz eines Motorradhelms bestritten sie aber. Einer der Angeklagten gab als Motiv Rache an. Der Geschädigte habe angeblich verbreitet, dass die Eltern von einem der Täter Alkohol- und Drogenprobleme hätten. Deshalb wollte er ihn zur Rede stellen. Der Geschädigte sagte aus, er habe nie derartige Sachen herumerzählt. Bis zu jenem Abend waren Täter und Opfer befreundet. Mehrere Zeugen wurden vernommen, die bei der Party anwesend gewesen waren und auch mit nach draußen gegangen waren. Ein Zeuge sagte, die beiden „waren von Anfang an auf Stress aus“. Einer der Täter habe gesagt, dass er das Opfer abstechen wolle, so ein Zeuge. Die Schläge mit dem Motorradhelm konnten die Zeugen aber nicht zweifelsfrei bestätigen. Beide sind im handwerklichen Bereich tätig Die Jugendgerichtshilfe gab an, dass bei beiden heranwachsenden Tätern keine Entwicklungsstörungen erkennbar wären. Beide sind ledig und im handwerklichen Bereich tätig. Der ältere der beiden Angeklagten (zur Tatzeit 18 Jahre alt) hat bereits drei Einträge im Vorstrafenregister, darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Jüngere (zur Tatzeit 16 Jahre alt) hatte sich in der Vergangenheit bereits einmal wegen Diebstahls mit Waffen, mit einem Taschenmesser, strafbar gemacht. Beide zeigten in der Verhandlung Reue und entschuldigten sich bei dem Opfer. Staatsanwalt fordert Freizeitarrest Staatsanwalt Rüdiger forderte für den Älteren zwei Freizeitarreste und eine Geldauflage von 1500 Euro; für den Jüngeren einen Freizeitarrest und 64 Sozialstunden. Die Verteidigung plädierte für eine Geldauflage von 500 Euro für den Älteren und für 40 Sozialstunden für den Jüngeren. Zudem habe bereits ein Täter-Opfer-Ausgleich stattgefunden: Die Angeklagten hätten 1000 Euro Schmerzensgeld bezahlt und dem Geschädigten die Anwaltskosten erstattet. Richter Andreas Krug verurteilte die Angeklagten wegen einfacher, vorsätzlicher Körperverletzung , die aber nicht gemeinschaftlich begangen worden sei, und sprach eine Verwarnung aus. Urteil ist noch nicht rechtskräftig Der Ältere muss eine Geldbuße von 1000 Euro bezahlen, der Jüngere muss 58 Sozialstunden beim Kreisjugendamt in Nördlingen ableisten. Außerdem müssen beide an vier Beratungsstunden zum Thema Umgang mit Aggressionen teilnehmen. Zur Begründung sagte Krug : „Man muss schon mit seinen Aggressionen umgehen können und das können die beiden offenbar nicht.“ Er befand, die Tat sei „schon ein bisschen hinterfotzig gewesen“ und ermahnte die beiden: „Das kann nicht noch mal stattfinden, klar, oder?“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Lesen Sie hierzu auch: Justiz: Riskantes Überholmanöver kostet jungen Mann den Führerschein

Prügelten sich Senioren auf der Kaiserwiese in Nördlingen?

Themen folgen