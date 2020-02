Prozess in Nördlingen: Eine „erfundene Puffgeschichte“?

Plus Ein Münchner lockte einen anderen mit dem Versprechen auf eine Wohnung ins Ries. Die Fahrt endet mit einem besonders schweren Fall des Diebstahls und einer kuriosen Geschichte.

Zwei Münchner haben sich am Nördlinger Amtsgericht wegen gemeinschaftlich begangenem Diebstahl in einem besonders schweren Fall verantworten müssen. Doch nur einer der beiden erschien, der andere, der „Boss“, ist inzwischen in der Münchner Obdachlosenszene abgetaucht. Am Ende stand Aussage gegen Aussage, doch Richter Gerhard Schamann gelangte zu einem Schuldspruch.

Das Opfer wurde bei der Suche nach einer Wohnung nach Nördlingen gelockt

Das Opfer suchte eine Wohnung in München und wurde dabei am 15. März 2018 nach eigener Aussage von dem Angeklagten nach Nördlingen gelockt, wo eben dieser Boss sei, der ihm eine Wohnung vermitteln könnte. Als der Geschädigte zusammen mit dem Angeklagten dann nach Nördlingen fuhr, traf er in einer Sanierungswohnung auf den Chef des Angeklagten, der mittlerweile untergetaucht ist. Der Boss lenkte den Geschädigten ab, indem er ihn in ein Gespräch über Drogengeschäfte verwickelte. Währenddessen brach der Angeklagte in das abgesperrte Auto des Geschädigten ein und stahl dessen Jacke, in der sich 2660 Euro befanden. Das Geld hatte der Geschädigte als Mietkaution in bar mitgenommen.

Als der Bestohlene seine Jacke mit dem Geld zurückforderte, habe ihm einer der beiden Täter ein Büschel Haare ausgerissen und ihm mit den Worten gedroht: „Weißt du was, ich kann dich auch erschießen.“ Der Bestohlene sei daraufhin alleine nach München zurückgefahren. Am nächsten Tag sei er dann von dem Angeklagten angerufen worden, er solle ihn und den Boss in Nördlingen abholen und nach München fahren, dann bekomme er sein Geld zurück. Guten Glaubens tat der Geschädigte, wie ihm befohlen worden war. Auf der Fahrt von Nördlingen nach München dämmerte es dem Opfer dann, dass er nur hingehalten werde. Da einer der Täter von einer „Waffe“ sprach, hatte er Angst. Er hielt an einer Tankstelle, wo er sich wegen der Überwachungskameras und der Leute sicher fühlte und verständigte die Polizei mit seinem Handy. Als die Täter das mitbekamen, seien sie davongelaufen.

Der Angeklagte grinst nur und sagt: alles erfunden

Der Angeklagte grinste zu den Ausführungen des Geschädigten, sodass die Staatsanwältin ihn zu mehr Ernsthaftigkeit ermahnen musste. Er sagte: „Ich bin zu hundert Prozent unschuldig“, das sei „alles frei erfunden“. Er präsentierte seine Version der Geschichte: Er habe das Geld nicht gestohlen, sondern er und der nur scheinbar Geschädigte hätten das Geld an einem Abend in mehreren Spielkasinos und im Bordell verprasst. Aus Angst davor, seine Partnerin könnte die Wahrheit darüber erfahren, wo das Geld geblieben sei, habe der andere diese Diebstahl-Geschichte erfunden. Er, der Angeklagte, habe der Partnerin des Geschädigten dann aber „die Wahrheit“ über den Bordellbesuch gesagt und nun wolle sich der Geschädigte, der „Komplexe“ habe, an ihm rächen. Der Angeklagte gab aber zu, dass er mit dem Geschädigten wegen einer Wohnung nach Nördlingen gefahren sei.

Verteidiger: Bordellbesuch nichts Abnormes

Verteidiger Günter Maull zeigte großmütig Verständnis für die scheinbaren Verfehlungen des Opfers: „So eine Tour der Vergnügungen ist nichts Abnormes, es gehört zum Lebensstil eines nicht kleinen Bevölkerungsteil heute dazu.“ Er plädierte auf Freispruch, da „in dubio pro reo“ gelten müsse – im Zweifel für den Angeklagten.

Die Staatsanwältin wies auf einige Ungereimtheiten in der Schilderung des Angeklagten hin und gelangte zu dem Schluss, dass er sich „diese Puffgeschichte aus dem Ärmel gezogen“ habe. Aufgrund dreier früherer Verurteilungen wegen Diebstahls schlussfolgerte sie zudem: „Diebstahl ist ihm nicht wesensfremd“, und forderte zehn Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Das entwendete Geld sei außerdem zurückzuerstatten.

Richter Gerhart Schamann schloss sich in seinem Urteil ganz der Staatsanwaltschaft an. Zwar stehe Aussage gegen Aussage, aber die Version des Geschädigten sei glaubhafter. Die ganze Fahrt nach Nördlingen zur Wohnungsvermittlung wäre sinnlos gewesen, wenn der Geschädigte zu dem Zeitpunkt gar kein Geld mehr gehabt hätte. Schamann verwies auch auf die Einbruchsspuren am Auto, die wesentliche Indizien seien. Mit dem Argument der Angst vor der Freundin könne man nicht glaubhaft machen, dass der Geschädigte dreimal in München die Polizei anrufe und diese Räuberpistole frei erfunden habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.