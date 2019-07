vor 50 Min.

Prozess in Nördlingen: Es ist unklar, wer lügt

Ein Mann soll zwei Personen mit einem Messer bedroht haben. Deshalb steht er vor Gericht. Doch Zeugen, die nicht erscheinen oder die Aussage verweigern, erschweren ein Urteil.

Eine Dezembernacht in der Augsburger Straße in Nördlingen. Ein 27-Jähriger soll, das ist der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, zwei Personen angegangen und ein Messer gezogen haben. Der Angeklagte soll gesagt haben, er hole eine Pistole aus seinem Auto. Zudem sei er einem der beiden hinterhergefahren, um ihm den Weg abzuschneiden. Es kam zur Anklage und so musste er sich jüngst vor Gericht verantworten. Für ein solches Vergehen sowie Körperverletzung ist er bereits vorbestraft.

Für Richter Gerhard Schamann war es eine verzwickte Situation im Saal des Amtsgerichtes Nördlingen. Die Freundin des Angeklagten machte als Verlobte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch – obwohl sie, so der Richter, ihren künftigen Ehemann hätte entlasten können. Nicht nur das: Einer der Geschädigten, der ein bisschen Licht ins Dunkel hätte bringen können, erschien nicht zum Termin.

Zunächst hatte der Angeklagte Streit mit seiner Freundin

Ausgangspunkt war ein Streit, den der Angeklagte im Dezember gegen 1.30 Uhr mit seiner Freundin im Auto hatte. „Es war auch lauter, ja“, sagte der Angeklagte vor Richter Schamann. Die Freundin des Mannes bat diesen, anzuhalten, sie stoppten in der Augsburger Straße in Nördlingen. Sie hätten rauchend vor dem Auto diskutiert. Ab diesem Zeitpunkt unterscheiden sich die Versionen, die der Angeklagte und einer der Geschädigten erzählen.

Der 27-Jährige sagt, dass zwei Personen zu ihnen gekommen seien: „Einer ist zu meiner Freundin gegangen, der andere stand bei mir. Ich habe zu ihnen gesagt, sie sollen weggehen. Meine Freundin hat das auch gesagt.“ Auf die Frage, ob er die Personen beleidigt habe, sagt der Mann im Gericht: „,Verpisst’s euch’ habe ich zu ihnen gesagt.“ Einer der beiden habe eine Kette in der Hand gehabt. Aber ein Messer habe er selbst nicht gehalten, sondern seinen Schlüsselbund. Und er habe niemandem den Weg mit dem Auto abgeschnitten.

War der Gegenstand ein Messer oder ein Schlüssel?

Anders schildert einer der Geschädigten die Situation. Der 22-Jährige berichtet im Zeugenstand, dass er und ein Kumpel auf dem Weg nach Hause gewesen seien. Auf der anderen Straßenseite hätte das Paar gestritten. „Er ist zu uns gerannt, hat geschrien: ,Was guckst du.’“ Dann habe der Angeklagte gesagt, dass er eine Pistole aus dem Auto hole. Aus Angst um sein Leben sei er losgerannt. Der Angeklagte sei ins Auto gestiegen und ihm hinterhergefahren. Da dem 22-Jährigen nach 200 Metern die Luft ausgegangen sei, musste er an einer Ampel pausieren. Mit dem Auto stoppte der andere dann vor ihm. In der Hand habe er etwas Blitzendes gehalten. Ein Polizist, der als Zeuge im Saal war, sagte, dass beide Opfer die Frage nach dem Messer bejaht hätten. Als der Richter jedoch den mutmaßlich Bedrohten nach vorne bat, um sich ein Foto des Schlüsselbundes anzusehen, konnte der 22-Jährige nicht sagen, ob er nun diesen Gegenstand oder ein Messer gesehen hatte.

Schließlich sei er nach Hause gerannt, um sein Handy zu holen und die Polizei zu rufen. Der Polizist berichtete, dass die beiden auf der Straße gewartet hätten, verängstigt gewesen seien. Er hätte mit seinen Kollegen schließlich das Auto in der Nähe gefunden. „Es war das einzige Auto ohne Schnee auf dem Dach, der Motor war noch warm“, sagte der Polizist.

Der Staatsanwalt sagt, er lasse sich ungern anlügen

Was sich genau in der Nacht zugetragen hat, war für Richter Schamann schwer zu rekonstruieren und zu beurteilen: „Es ist alles bei achtzig, neunzig Prozent, aber nicht bei hundert.“ Der Satz, dass der Angeklagte eine Pistole hole, sei noch keine Bedrohung. Ob ein Messer im Spiel war, sei unklar. Die rechtlichen Gegebenheiten, um ein Urteil zu fällen, seien – trotz des Verhaltens des Angeklagten – schwierig. Daher bot Schamann dem Angeklagten und der Staatsanwaltschaft an, das Verfahren gegen eine Geldstrafe von 750 Euro einzustellen. Dabei berücksichtigte er das Einkommen des Mannes, und dass die Verlobten in einigen Monaten ein Kind bekommen werden.

Der Angeklagte und sein Anwalt nahmen das Angebot des Richters an. Auch Staatsanwalt Daniel Grimm stimmte zu, wenn auch widerwillig: „Ich tue mich schwer und lasse mich ungern anlügen.“ Dem stimmte der Anwalt des Angeklagten, Wolfgang Kagerer, sogar zu: „Dass eine Seite hier nicht die Wahrheit sagt, ist klar.“

Themen Folgen