10:41 Uhr

Qualmender Zug löst Großeinsatz in Nördlingen aus

Weil ein qualmender Zug in Nördlingen gesichtet worden sein soll, hat am Freitagmorgen ein Großeinsatz am Güterbahnhof stattgefunden.

Von Verena Mörzl

In Nördlingen hat am Freitagvormittag am Güterbahnhof ein Großeinsatz stattgefunden. Gemeldet wurde, dass ein qualmender Güterzug durch Nördlingen fahren würde. Als der Zug in Nördlingen ankam, war offenbar Rauch zu sehen, teilte die Feuerwehr heute morgen vor Ort in der Adamstraße mit.

Großeinsatz Nördlingen Feuerwehr Güterbahnhof Bild: Verena Mörzl

Als der Zug schließlich im Güterbahnhof stand, war allerdings nach außen hin kein Rauch mehr zu erkennen.

Die Feuerwehr schickte einen Großteil der beorderten Kollegen wieder nach Hause. Anschließend sollte geklärt werden, wie stark sich Metallspäne in einem der Waggons entzündet haben sollen. Sie könnten laut Nördlingens Feuerwehrkommandant Marco Kurz die Ursache des Qualms gewesen sein. Die Nördlinger Feuerwehr sicherte den Güterzug und suchte weiter nach einem möglichen Brandherd.

Weitere Infos folgen.

