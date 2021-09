RN-Kirchtum-Serie (25)

Der Kirchturm, der wegen Unterlassung einstürzte

Plus Der Kirchturm von St. Oswald in Ehringen war lange Zeit baufällig. Und das fast mehrmals. Ein neuer Teil der RN-Kirchtumserie.

Von Peter Urban

1376 wurde die Kirche in Ehringen zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Mitte des 17. Jahrhunderts befand sie sich in einem so baufälligen Zustand, dass eine gründliche Renovierung dringend notwendig gewesen wäre. Wegen behördlicher Differenzen um Baupflicht und Finanzierung wurde diese aber immer wieder hinausgeschoben, bis das Unvermeidliche geschah: der Turm stürzte am 25. Mai 1653 ein und zerstörte auch große Teile des Kirchenschiffs. Doch es wurde noch einmal knapp.

