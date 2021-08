RN-Obstserie

vor 18 Min.

Diese Birne aus Massachusetts wächst im Ries

Plus Clapps Liebling ist auch im Landkreis zu finden. Was diese Sorte besonders macht.

Von Ralf Hermann Melber

Agroforstwirtschaft – also eine Kombination aus Bäumen und Landwirtschaft – hat in Deutschland noch ein stiefmütterliches Dasein. In Frankreich beispielsweise wird sie aus guten Gründen staatlich gefördert. Und nicht nur in der Schweiz gibt es zunehmend Obst- und Nussbaumreihen zwischen Ackerkulturen: Am Riesrand sind einige alte Zeilen Obstbäume und Hecken erhalten, entlang derer sich Äcker oder Wiesen ausbreiten, wie das zwischen dem Heroldinger Badersberg und dem Markhof bei Huisheim der Fall ist. Eine kommt aus den USA.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen