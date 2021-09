RN-Serie

vor 32 Min.

Der Gravensteiner ist seit 1669 bekannt

So malte Johannes Müller aus Nördlingen den Gravensteiner Anfang des 19. Jahrhunderts.

Plus Nicht nur in Deutschland isst man diesen Apfel – auch in Südtirol oder Kanada.

Von Ralf Hermann Melber

Stark eingewuchert in einer Hecke fristete ein Apfelbaum sein Dasein – von Vögeln geschätzt, von Menschen vergessen. War es irgendein wild aufgegangener Sämling? Ein Rundgang mit dem Pomologen Hans-Thomas Bosch am Riesrand brachte bei nur spärlichem Fallobst Gewissheit: ein Gravensteiner. Mindestens zehn weitere Bäume dieser Sorte, die seit 1669 bekannt ist, sind bei der landkreisweiten Apfelsortenermittlung vorletztes Jahr registriert worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .