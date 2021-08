Dieser Apfel ist preisgekrönt

Plus Der Urbaum des Jakob-Fischer-Apfels wurde dieses Jahr gefällt. Dabei wurde die Sorte zunächst unterschätzt.

Es war einmal ein Bauer – mehr ein Gärtner und Baumwart –der am Waldrand von Rottum, Kreis Biberach in Oberschwaben, einen wild aufgegangenen Apfelbaum fand und ihn auf sein Grundstück pflanzte. Das war 1903, als im Ries gerade die Bahnstrecke von Nördlingen nach Wemding fertiggestellt wurde. Erste Früchte trug der Jungbaum 1912. Mitarbeiter einer Baumschule sollen dabei gemerkt haben, dass es sich um eine besonders Sorte handelte.