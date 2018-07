vor 37 Min.

Radeln gegen Stress und Sorgen

Der Motor des E-Bikes soll die Umwelt schonen, so heißt es in einer Pressemitteilung der AOK Bayern.

Auch wer auf die Hilfe eines Elektro-Antriebs zurückgreift, tut etwas für seine Gesundheit.

Steile Steigungen mühelos hochfahren oder lange Strecken ohne größere Probleme bewältigen – mit einem E-Bike oder Pedelec ist das mittlerweile einfach. Viele nutzen das elektrogetriebene Fahrrad, um in die Arbeit zu fahren oder im Alter noch mobil zu sein. Das solle selbst mit dem E-Bike gesundheitsfördernde Effekte haben, so heißt es in Pressemitteilung der AOK Bayern. Die gleichmäßigen Bewegungen sollen Stress abbauen und entspannen. Außerdem wirke sich Tageslicht und frische Luft zudem positiv auf die Psyche aus und verbessere die Stimmung.

Von dem elektronischen Antrieb sollen insbesondere körperlich beeinträchtigte oder weniger sportliche Menschen profitieren, denn sie haben mehr Erfolgserlebnisse. Aber auch für Berufstätige, deren tägliche Strecke zur Arbeit für ein normales Rad zu lang oder zu bergig sei, eigne sich ein Elektro-Rad. Dazu schone das E-Bike die Umwelt.

Im Alltagssprachgebrauch heißt alles „E-Bike“. Unterschieden wird jedoch zwischen Elektrorädern mit hybridem Antrieb und solchen, die ohne Treten losfahren. Diese Unterscheidung sei auch in verkehrs- und versicherungstechnischer Hinsicht wichtig. Die gängigen E-Bikes seien Fahrräder mit hybridem Antrieb, sogenannte Pedelecs: Der Radfahrer werde beim Treten von einem Elektromotor unterstützt. Die Pedelecs gelten daher juristisch als Fahrrad – deshalb sei es erlaubt, Radwege zu nutzen. Ein Fahrradhelm und eine Privathaftpflichtversicherung sind nicht gesetzlich vorgeschrieben, werden aber empfohlen, heißt es in der Pressemitteilung. Ein Führerschein ist deshalb auch nicht notwendig. Rund 99 Prozent der verkauften Pedelecs machen „E-Bikes-25“ aus, also Räder mit einer Maximalgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Kaum gefragt seien derzeit „E-Bikes 45“, also schnelle Pedelecs, deren Motor bis zu einer Geschwindigkeit von 45 Stundenkilometern unterstützt. Sie gelten nach dem Straßenverkehrsgesetz als Kleinkrafträder, sind versicherungspflichtig und erfordern eine entsprechende Fahrerlaubnis. Wer sie fährt, muss einen Helm tragen.

Außerdem weißt die AOK Bayern in der Pressemitteilung daraufhin, dass Fahrer, die mit E-Antrieb schnell unterwegs ist, gut aufpassen sollten: Laut Unfallforschung der Versicherer gibt es bei Unfällen von Pedelecs mit Personenschaden jährliche Steigerungsraten von rund 33 Prozent, was auch auf die steigende Anzahl an Pedelecs zurückzuführen ist, die auf den Straßen unterwegs sei. Betroffen sind laut AOK überwiegend ältere Fahrer, die derzeit die Hauptnutzergruppe von E-Bikes sei. Sie würden die neu gewonnene Mobilität genießen, sollen aber häufig Schwierigkeiten mit der Handhabung und der ungewohnten Geschwindigkeit haben, so die Vermutung der AOK. Die rät unsicheren E-Bike-Fahrern, einen Trainingskurs zu absolvieren.

Noch bis Ende August läuft die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“, eine Initiative von AOK und ADFC. Die Aufgabe besteht darin, an mindestens 20 Tagen mit dem Rad zum Arbeitsplatz zu fahren. Es spielt keine Rolle, wie lang die Strecke ist und ob die Teilnehmenden ein E-Bike oder ein herkömmliches Fahrrad nutzen. Auch Pendler können teilnehmen. (pm)

