vor 39 Min.

Radfahrer fährt in Pfäfflingen mit drei Promille am Nachmittag

Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer haben am Sonntagnachmittag die Polizei gerufen, weil ein Mann betrunken Rad gefahren ist. Die Beamten stellten fest, dass er mit mehr als drei Promille unterwegs war.

Die Polizei ist am Sonntagnachmittag von mehreren Verkehrsteilnehmern angerufen worden, weil ein Mann in Pfäfflingen betrunken Rad gefahren ist. Nach Angaben der Polizei nutzte der 39-Jährige die gesamte Straßenbreite als er von der Kreisstraße aus Deiningen in Richtung Pfäfflingen fuhr. Die Beamten stellten mit einem Test einen Wert von mehr als drei Promille fest. Der Mann musste mit zur Dienststelle und führte eine Blutentnahme durch. Da der Radfahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft Augsburg eine Geldstrafe an. (pm)

