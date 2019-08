vor 33 Min.

Radfahrer müssen ab sofort durchs Reimlinger Tor

Auf der Fahrbahn ist bereits die entsprechende Markierung angebracht

Nach dem Ende der Baustelle am Reimlinger Tor in Nördlingen müssen sich Radfahrer umgewöhnen. Für sie geht’s nicht mehr auf einer eigenen Spur durch den seitlichen Stadtmauerdurchgang, sondern gemeinsam mit dem motorisierten Verkehr durch das eigentliche Stadttor. Diese Lösung ist bereits Teil des neuen Radverkehrskonzeptes des Planungsbüros VAR+ in Darmstadt. Die darauf hinweisende Markierung auf der Fahrbahn ist bereits fertig, die entsprechende Beschilderung werde zeitnah folgen, hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

