vor 18 Min.

Radfahrer streift Pkw-Tür - leicht verletzt

Autofahrer hatte nachfolgenden Verkehr nicht beachtet.

Am Freitagmorgen stürzte in der Deininger Straße ein Radfahrer. Ein Pkw-Fahrer hielt nach Angaben der Polizeiinspektion Nördlingen am rechten Fahrbahnrand und öffnete die Fahrertüre, ohne sich um den nachfolgenden Verkehr zu kümmern. Der Radfahrer versuchte noch auszuweichen, streifte die Türe aber dann doch leicht. Beim folgenden Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand laut Polizeibericht kein Schaden. (pm)

