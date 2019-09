11:13 Uhr

Radfahrerin schädigt sich selbst

82-Jährigem Autofahrer die Vorfahrt genommen

Am 13.09.2019, um 12.55 Uhr fuhr eine 31-jährige Radfahrerin in Nördlingen, Lerchenstraße verbotswidrig mit dem Rad auf dem Gehweg Richtung Kreisverkehr Wemdinger Straße. Dort fuhr sie unvermittelt über den Fußgängerüberweg, ohne dass ein nachfolgender 82-jähriger Pkw-Fahrer die Möglichkeit hatte anzuhalten. Dieser erfasste die Radfahrerin, woraufhin diese zu Boden stürzte. Die Radfahrerin wurde dabei nicht verletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden. Die Radfahrerin erwartet nun ein Bußgeld. (pm)

Drogenfahrt in Nördlingen gestoppt

Am 13.09.2019, um 23.35 Uhr wurde in Nördlingen ein 31-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, seine Weiterfahrt wurde unterbunden. (pm)

