Radlerin bricht sich das Wadenbein

Die Frau aus Stuttgart muss im Krankenhaus in Nördlingen behandelt werden.

Eine Radtour endete für eine Frau aus Stuttgart am Dienstagnachmittag unglücklich. Im Bereich der steilen Schopfloher Straße in Fremdingen stieg die Radlerin ab, um zu schieben und stürzte dabei, wie die Polizei berichtet. Das Zweirad traf das linke Bein der Frau, worauf die 58-Jährige eine Wadenbeinfraktur erlitt. Sie wurde im Krankenhaus in Nördlingen versorgt. (pm)