10:43 Uhr

Radlerin prallt gegen geöffnete Autotür

Die 19-Jährige muss ins Krankenhaus nach Nördlingen gebracht werden.

Eine 19 Jahre alte Radlerin ist bei einem Unfall in Oettingen am Donnerstag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, öffnete ein Autofahrer in der Früh seine Tür in der Oettinger Schlossstraße, um auszusteigen. Dabei achtete er nicht auf den rückwärtigen Verkehr und übersah die junge Frau. Die 19-Jährige stieß gegen die Tür und stürzte auf die Straße. Sie erlitt ein Schleudertrauma und diverse Prellungen. Mit dem Rettungswagen wurde sie ins Krankenhaus nach Nördlingen gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. (pm)