Radlerin wird bei Unfall in Oettingen verletzt

Eine Autofahrerin missachtet die Vorfahrt der 55-jährigen Radfahrerin. Die stürzt.

Eine Radlerin ist bei einem Unfall in Oettingen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 46 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochmittag von der August-Lutz-Straße kommend in die Nördlinger Straße einfahren. Dabei missachtete sie laut Polizeibericht die Vorfahrt einer 55-jährigen Radfahrerin, die auf der Nördlinger Straße stadtauswärts unterwegs war.

Rettungsdienst bringt Verletzte ins Krankenhaus

Die Radlerin stürzte bei dem Zusammenprall und musste ins Krankenhaus Nördlingen gebracht werden. Nach ersten Untersuchungen zog sich die Frau einige Prellungen zu. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 2000 Euro geschätzt. (pm)

