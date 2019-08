vor 4 Min.

Räte legen Standort für Bauhof fest

Der Bauhof der Gemeinde Kirchheim am Ries soll erweitert werden. Ein passendes Grundstück ist jetzt gefunden worden.

Der Gemeinderat in Kirchheim hat sich auf eine Lösung geeinigt

Von Jürgen Blankenhorn

Schon seit 2018 beschäftigt sich die Gemeinde Kirchheim mit dem Thema Erweiterung und Sanierung des Gemeindebauhofs. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ist das Thema nun wieder ins Rollen gekommen. Mit dem Erwerb des Anwesens Lachwiesenstraße 2, welches aktuell noch als Baustoff- und Materiallager genutzt wird, hat die Gemeinde Kirchheim einen geeigneten Standort für die Erweiterung des Bauhofs gefunden.

Laut einem in Auftrag gegebenen Gutachten würden die Umbau- und Herstellungskosten 496400 Euro zuzüglich Erwerbskosten betragen. Diese liegen 216600 Euro unter den prognostizierten Kosten für die bisher präferierte Lösung in der Langestraße 62. Nicht nur deswegen, sondern auch wegen der Konzentration des Bauhofes auf einen Standort haben sich die Gemeinderäte einstimmig für den neuen Standort in der Lachwiesenstraße ausgesprochen.

Zuschüsse für das Projekt

Zudem wird die Maßnahme „Bauhof“ mit 310000 Euro aus dem Ausgleichsstock und mit 64000 Euro aus ELR-Mitteln bezuschusst. Über die Verwendung der jetzt frei werdenden Anwesen Langestraße 75 und 62 soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Im Verlauf der Diskussion merkte Gemeinderätin Kathrin Botschek an, dass sich hier verstärkt Glatteis bilden würde.

Themen Folgen