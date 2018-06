08.06.2018

Raiffeisen-Volksbank Donauwörth legt zu

Bei der Vertreterversammlung präsentiert der Vorstand positive Zahlen. Freude über eine Auszeichnung

Vorstandssprecher Michael Kruck blickt bei der Vertreterversammlung Raiffeisen-Volksbank Donauwörth zufrieden auf das Jahr 2017 zurück. „In allen wesentlichen Geschäftsfeldern konnten beachtliche Zuwachsraten verzeichnet werden“, sagte er bei der Versammlung im Schloss in Höchstädt.

Die Bilanzsumme der Bank stieg um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Ein Plus verzeichnete das Geldinstitut zudem beim Anlagevolumen seiner Kunden. Rund 2,2 Milliarden Euro sind bei der Kreditgenossenschaft oder einem ihrer Verbundpartner angelegt. Zudem hat die Bank im abgelaufenen Geschäftsjahr neue Kredite in Höhe von 260 Millionen Euro vergeben. „Damit sind wir einer der größten Kreditgeber in der Region“, sagte Kruck. Es freue ihn sehr, positive Zahlen präsentieren zu können – und das in dem Jahr, in dem Friedrich Wilhelm Raiffeisen 200 Jahre alt geworden wäre. „Unser gutes Geschäftsergebnis zeigt, dass die Idee der Genossenschaft ein nachhaltiges Erfolgsmodell ist.“

Doch nicht nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist der Vorstand mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden. Kruck verwies auf die Auszeichnung als beste Bank vor Ort, den die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth erreichte. „„Es freut uns sehr, dass wir beim Test der unabhängigen Gesellschaft für Qualitätsprüfung den ersten Platz erreicht haben“, betonte der Vorstandssprecher. Kruck führte dies auf die „umfangreichen Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter“ zurück.

Turnusmäßig schieden die Aufsichtsratsmitglieder Norbert Binger, Frieder Dürrwanger, Adolf Reichhardt und Reinhold Schilling aus. Sie wurden einstimmig von den Vertretern wieder in den Aufsichtsrat gewählt. (pm)

