00:30 Uhr

Rap-Finale im Residenzschloss

Bald Einsendeschluss bei Song-Wettbewerb

Nur noch wenige Tage gibt es die Möglichkeit, beim Song und Rap Contest in Oettingen mitzumachen. Einsendeschluss ist Freitag, 18. September, um 12 Uhr. Erbprinzessin Cleopatra zu Oettingen-Spielberg und die Stadt Oettingen haben im August den Wettbewerb ausgerufen. Teilnehmen kann laut Pressemeldung jeder zwischen 9 und 99 Jahren, indem ein selbstkomponiertes Lied oder ein Rap per Video bei Event@Oettingen-Spielberg.de eingereicht wird. Pro Gruppe dürfen es maximal drei Personen sein, erlaubt sind nur eigene Kompositionen. In dem Song müssen folgende Wörter vorkommen: Oettingen, Schloss, Oettinger Bier, Storch/Störche, Ries, Meteorit. Alle Teilnehmer werden am Freitag, 16. Oktober, zum großen Finale in den Festsaal des Residenzschlosses von Oettingen eingeladen. An diesem Abend präsentieren die besten drei Künstlergruppen ihr Lied und werden prämiert. Der erste Platz erhält einen Preis im Gesamtwert von 300 Euro, der zweite Platz 200 Euro und der dritte Platz 100 Euro, jeweils die Hälfte als Geldbetrag und die andere Hälfte in Form eines Heimatgutscheines, wie es in der Pressemitteilung heißt. (pm)

