Rathausumbau wird geprüft

Maihinger Gemeinderat diskutiert außerdem über die Teilnahme der Kommune am Kunstpfad Donau-Ries im kommenden Jahr – die Begeisterung darüber hält sich in Grenzen

Von Bernd Schied

Maihingen Die Begeisterung des Maihinger Gemeinderates für eine Teilnahme der Kommune am Kunstpfad Donau-Ries 2019 hält sich in Grenzen. Dies kam in der jüngsten Sitzung zum Ausdruck. In einem Schreiben hatte Landrat Stefan Rößle die Kommunen im Landkreis gebeten, sich an dem Projekt im kommenden Jahr zu beteiligen. Gleichzeitig erwartet Rößle Spenden zwischen 500 und 2000 Euro von den Städten und Gemeinden, die mitmachen. Mit dem Kunstpfad, der erstmals 2016 veranstaltet wurde, will der Landkreis seine Bürger für Kultur sensibilisieren.

Bürgermeister Franz Stimpfle könnte sich das Gelände vor dem Museum Kulturland Ries als Ausstellungsort für ein Kunstwerk vorstellen. Seiner Einschätzung nach würde auch das Museum selbst davon profitieren. Mit Museumsleiterin Ruth Kilian will er darüber sprechen und in der nächsten Sitzung über eine Beteiligung der Gemeinde am Kunstpfad abstimmen lassen.

Unterschiedliche Auffassungen gab es im Gemeinderat zu einem möglichen barrierefreien Umbau des Maihinger Rathauses, der viel Geld verschlingen würde. Der Bürgermeister erklärte in diesem Zusammenhang, dass in diesem Fall das gesamte Gebäude inklusive des Dachgeschosses entsprechend umgestaltet werden müsste. Einige Räte vertraten die Auffassung, ein solches Vorhaben mache vor dem Hintergrund der anstehenden großen finanziellen Herausforderungen für die Kommune in den nächsten Jahren wenig Sinn. Andere wiederum meinten, das Thema sollte dennoch angegangen werden, unabhängig von einem Zeitplan für eine Realisierung. Nicht zuletzt deshalb, um eine Vorstellung zu erhalten, welche Möglichkeiten es gebe und was das Ganze kosten würde. Franz Stimpfle schlug vor, zunächst ein kostenloses Beratungsangebot der Bayerischen Architektenkammer für ein solches Vorhaben in Anspruch zu nehmen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse könnten dann für die weitere Entscheidungsfindung im Gemeinderat genutzt werden. Damit zeigte sich die Mehrheit des Gremiums einverstanden. Anlass für die Diskussion war ein Antrag von Maihinger Bürgerinnen. Sie sind der Auffassung, dass ein barrierefreies Rathaus für die älteren Mitbürger eine Erleichterung wäre.

Der Bürgermeister verwies auf das Musikheim als barrierefreie Alternative für die Gruppen, die das Rathaus für ihre regelmäßigen Aktivitäten nutzten. Allerdings wollten diese auch weiterhin dort bleiben, sagte Stimpfle.

