27.06.2018

Raubüberfall: Polizei nimmt Verdächtige fest

In Möttingen zugeschlagen, in Oettingen gefasst

Anfang Februar hatten Unbekannte einen Mann in Möttingen in seinem Haus überfallen. Jetzt hat die Polizei zwei Verdächtige in Oettingen festgenommen. Fast fünf Monate nach dem morgendlichen Raubüberfall in Möttingen ist der Polizei am Dienstagmorgen ein Ermittlungserfolg im Donau-Ries gelungen. Spezialeinheiten durchsuchten mehrere Wohnungen im Landkreis sowie in angrenzen Gemeinden in Mittelfranken und nahmen zwei Verdächtige in Oettingen fest.

Am frühen Morgen des 1. Februars waren zwei Männer in ein Haus in Möttingen eingebrochen, hatten den 53-Jährigen im Schlaf überrascht und ihn mit Pfefferspray attackiert. Sie hielten ihrem Opfer eine Schusswaffe entgegen und forderten Bargeld von ihm. Der Hausbewohner gab den Tätern eine vierstellige Summe heraus, danach verließen die Täter das Grundstück und flüchteten. Der Geschädigte selbst erlitt zwar Augenreizungen, blieb aber ansonsten unverletzt.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen am Dienstagmorgen stellte die Polizei Beweismaterial sicher. Die Tatverdächtigen werden von der Kripo Dillingen vernommen. (RN)

