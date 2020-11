06:27 Uhr

Raumausstattung Thum: Nach vier Generationen ist Schluss

Plus Günter Thum schließt sein Geschäft am Schäfflesmarkt, macht aber in der Industriestraße „noch ein bisschen“ weiter. Sein Urgroßvater hat die Firma 1876 gegründet.

Von Robert Milde

Es gibt nur wenige Geschäfte in der Nördlinger Innenstadt, die eine so lange Familientradition vorweisen können wie die Raumaustattung Thum am Schäfflesmarkt. Ludwig Thum hat das Unternehmen im Jahr 1876 gegründet, sein Urenkel Günter Thum führt es also in vierter Generation.

Er wird die Firma nach dem derzeit laufenden Räumungsverkauf Ende des Jahres endgültig zusperren. „Seit Jahren waren wir erfolglos auf der Suche nach einem Nachfolger, der unser Traditionsgeschäft übernehmen könnte“, betonen Günter und Beatrix Thum, beide mittlerweile 68 Jahre alt, unisono.

Der Nördlinger Schäfflesmarkt war schon immer der Stammsitz des Unternehmens Thum

Der Schäfflesmarkt 5 war immer der Stammsitz der Raumausstattung, ausgenommen die Jahre zwischen 1993 und 2008, als die Deutsche Bank sich 15 Jahre lang einmietete. In diesem Zeitraum zog Thum in die Würzburger Straße/Ecke Kaiserwiese; 2008 kehrte er wieder in die Innenstadt zurück. Das Geschäft dort hatte Günter Thum 1980 von seinem Vater Hans übernommen.

„Sieben bis acht Beschäftigte waren hier zu besten Zeiten im Einsatz“, erzählt Günter Thum, derzeit sind es es inklusive des Ehepaars Thum noch fünf. Das liege aber beileibe nicht an mangelnder Arbeit, sondern vor allem am fehlenden Fachpersonal. Thum ist Raumausstatter-Meister und auch Innungsvorsitzender in Nordschwaben: „In der ganzen Region gibt es nur noch drei Auszubildende – ein Zustand, der auch in vielen anderen Handwerksberufen zu beklagen ist.“ Dabei sei der Beruf äußerst vielfältig, beinhalte er doch vier verschiedene Berufsbilder, nämlich Bodenleger, Dekorateur, Maler/Tapezierer und Polsterer.

Drei Tage die Woche hat Thum in der Industriestraße geöffnet

Ganz aufhören werden die Thums allerdings (noch) nicht: Zusammen mit dem jetzigen Personal werden sie in der angemieteten 300-Quadratmeter-Halle in der Industriestraße auch im neuen Jahr an drei Tagen die Woche Böden, Gardinen und Sonnenschutz samt Service anbieten. „Die Zwangspause während der ersten Corona-Welle hat mir gezeigt, dass ich noch ein bisschen Beschäftigung brauche“, sagt Günter Thum. Den Abschiedsgruß an die Kollegen der Innenstadt hat er trotzdem bereits formuliert: „Wir wünschen dem Nördlinger Einzelhandel in diesen schwierigen Zeiten alles Gute für die Zukunft.“

