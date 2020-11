17:23 Uhr

Raureif-Spektakel: So schön zeigt sich die Natur im Ries zum 1. Advent

Plus Im Ries gefriert der Nebel und die Bäume werden zu Skulpturen. Hätten Sie gewusst, wie das Naturschauspiel entsteht?

Von Verena Mörzl

Kaltes Wetter und ein paar eher ungewöhnliche Wetter-Ereignisse haben im Ries und den angrenzenden Regionen zu einem regelrechten Raureifspektakel geführt. Gerade in den höheren Lagen zeigte sich die Natur weiß, allerdings nicht vom Schnee, sondern von gefrorenen Wasserkristallen.

Für die Entstehung von Raureif ist ein Vorgang verantwortlich, der sich Resublimation nennt. Wie eine Sprecherin über die Abteilung Gartenkultur und Landespflege im Landratsamt Donau-Ries erklärt, funktioniert das so: Ein Stoff, in diesem Fall Wasser, wechselt vom gasförmigen direkt in den festen Zustand. Wenn sich Luft abkühlt, kann sie immer weniger Feuchtigkeit (gasförmig vorliegendes Wasser) halten. In der Regel bildet sich dann Nebel.

Raureif entsteht durch einen Vorgang, der sich Resublimation nennt

Unter ungefähr minus acht Grad entstehen aus der überschüssigen Feuchtigkeit direkt feine Eiskristalle. Wenn leichter Wind weht, werden sie gegen Hindernisse, etwa Zweige, getrieben und lagern sich dort allmählich ab. Je kälter die Luft also wird und je länger die Situation anhält, desto größere Eisnadeln entstehen. Ist allerdings der Wind zu stark, brechen die filigranen Eisnadeln ab.

Viele Leser haben uns von ihren Spaziergängen oder Radtouren am Wochenende Eindrücke dieses Naturschauspiels geschickt. Anders, also noch vor einer Woche, zeigte sich zum ersten Advent auch endlich wieder die Sonne.

