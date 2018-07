vor 43 Min.

Raus aus der Drogensucht

Dominik Forster berichtet in der Stadtbibliothek

Im voll besetzten Saal der Nördlinger Stadtbibliothek hat Dominik Forster, einst Drogenabhängiger und seit acht Jahren clean, aus seinem Leben erzählt. Eindrucksvoll schildert er seine völlig normale Kindheit, ein einschneidendes Erlebnis mit neun Jahren ändert dann aber alles. Er selbst wird bei einem Sturz schwer verletzt, seine Mutter in der Folge abhängig von Medikamenten, sein Vater beginnt exzessiv zu trinken. Forsters Einstieg in die Welt der Drogen beginnt an dieser Stelle. Mit 17 Jahren fängt er an zu kiffen, mit 21 Jahren ist er völlig zerstört. Zerstört von Crystal, Speed und Alkohol und einer mehrjährigen Haftstrafe. Mehrfach kurz vor dem Tod, als junger Mann bereits am Ende. Und sein Plan war ein anderer: Wie er schilderte, glaubt jeder, der mit Drogen anfängt, dass er die Macht darüber behalten kann. Ein Irrglaube, die Macht der Drogen sei unvorstellbar groß, für Jugendliche, die sich noch in ihrer geistigen Entwicklung befinden, unkontrollierbar.

Sein Leben verdankt er seiner zukünftigen Ehefrau und einem Sozialarbeiter, die ihn beide in ein normales Leben zurückgeführt haben, immer an ihn geglaubt haben und ihn heute noch unterstützen, denn: „Du bist dein Leben lang abhängig, Drogensucht ist eine Krankheit, die nicht heilt wie ein Armbruch. Du wirst immer kämpfen müssen, sauber zu bleiben“, so Dominik Forsters Aussage. Fast schon wie ein Entertainer sitzt er vor seinem Publikum, er lässt alle teilhaben an Kapiteln seines Lebens, die man so selber nicht erlebt haben möchte. Verschiedene Gefängnisaufenthalte, immer wieder Rückschläge, arbeitslos, obdachlos – er hat alles erlebt.

Seine Botschaft an alle, besonders Jugendliche: „Du brauchst etwas wofür du brennst, was du liebst, sei es Sport, eine Beziehung, ein Beruf, der Spaß macht, dann brauchst du keine Drogen , um dich toll zu fühlen.“ Am Folgetag konnte man bei seinem Vortrag an der Realschule Maria-Stern für die 7. bis 9. Klassen erleben, wie er das versucht zu vermitteln, und es schafft, die Jugendlichen in seinen Bann zu ziehen. Fast 400 Schüler standen begeistert klatschend auf den Stühlen und die Stimmen hinterher zeigten, dass er den Ton getroffen hatte. (pm)

Themen Folgen