Realschule Maria Stern in Nördlingen: Ein Paket für prickelnde Konferenzen

Das Schulpastoralteam der Realschule Maria Stern verteilt „Motivationskits“ an Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen. Was sich darin befindet.

„Ein Teelicht, damit dir immer ein Licht aufgeht. Eine Brause, die manch langweilige Videokonferenz prickelnder macht. Schokolade, die dir doofe Tage versüßt. Der Luftballon, wenn du mal Luft ablassen musst. Taschentücher, um mal eine Träne wegwischen zu können. Traubenzucker, der dir neue Energie gibt. Lachgummis, damit du nie den Humor verlierst. Tee, der kalten Füßen vorbeugt. Ein roter Faden, damit du immer an dein Ziel erinnert wirst.“ Diese Worte lasen vor Kurzem alle Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der Nördlinger Realschule Maria Stern, als sie in diesen Tagen ihren Briefkasten öffneten und das Erste-Hilfe-Motivationskit ihrer Schule in den Händen halten konnten. Darin befinden sich einer Mitteilung der Schule zufolge eben jene kleinen Schätze, die im coronabedingten Homeschooling motivieren, erfreuen, trösten und Orientierung geben sollen.

Die Mitglieder des Schulpastoralteams Anja Hiller, Ramona Kerscher und Christian Roßkopf hatten die Idee, den Zehntklässlern ein Lächeln in dieser nicht einfachen Zeit auf die Lippen zu zaubern, heißt es in einer Pressemitteilung weiter. „Das Motivationskit soll ausdrücken, dass wir mit unseren Gedanken bei den Schülerinnen und Schülern sind, mitfiebern und die Daumen drücken“, sagt Christian Roßkopf, der Beauftragte für Schulpastoral an der Realschule Maria Stern in Nördlingen. RN

