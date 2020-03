vor 2 Min.

Reifen auf Parkplatz in Nördlingen zerstochen

Die Polizei bittet um Hinweise zu Tat und Täter.

In Nördlingen sind die Reifen eines 72-jährigen Autobesitzers zerstochen worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann sein Fahrzeug in der Zeit von Freitag, 27. März, bis Montag, 30. März, in der Kerschensteinerstraße 31 auf einem Parkplatz abgestellt. Am Montag habe er dann festgestellt, dass beide Reifen der Beifahrerseite zerstochen wurden. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. RN

