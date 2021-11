Band aus Bonn begeistert Zuschauer im Konzertstadel Reimlingen

Plus Bei einem Konzert im Reimlinger Konzertstadel brilliert die Marion & Sobo-Band. Die Zuschauer fordern gleich zwei Zugaben ein.

Sie waren direkt aus Bonn angereist, die vier Mitglieder der Marion & Sobo-Band, und Alexander Sobocinski, einer der Namensgeber der Kapelle, bedankte sich gleich zu Beginn beim Reimlinger Publikum für den Besuch „in diesen vor allem für die Kultur so schwierigen Zeiten“. Er versprach, auch dieses Konzert „so zu spielen, als ob es das letzte wäre“. Und das taten die Vier dann auch gleich, Sängerin Marion Lenfant-Preuß legte sofort mit einem Stéphane-Grappelli-Titel „Djangos Tiger“ los, als gäbe es kein Morgen mehr. Der leider nicht ausverkaufte Konzertstadel war aber sofort voll dabei und trug die Band zu einem unwiderstehlich mitreißenden Konzertabend.