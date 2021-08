Bekommt die Reimlinger Kita St. Georg einen Aufzug?

Plus Die Kita St. Georg bekommt von der Gemeinde Reimlingen 1,8 Millionen Euro für die Sanierung. Diskutiert wurde die Frage, ob die Kita einen Aufzug bekommt.

Für die Generalsanierung der katholischen Kita St. Georg in Reimlingen gewährt die Gemeinde einen Zuschuss von 1,8 Millionen Euro. Dies hat der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung beschlossen. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Frage, ob der Architektenentwurf mit oder ohne Aufzug bezuschusst werden soll.