Drei Verletzte und 28.000 Euro Schaden bei Unfall in Reimlingen

Bei einem Unfall auf der B25 bei Reimlingen sind drei Personen leicht verletzt worden. Die Feuerwehr war mit 32 Einsatzkräften vor Ort.

Ein Unfall hat sich am Montagabend bei Reimlingen ereignet. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer missachtete laut Polizeibericht die Vorfahrt, als er von Grosselfingen kommend die B25 in Richtung Balgheim überqueren wollte. Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem Anhänger, auf dem ein Pkw geladen war, die B25 in Richtung Möttingen als beide zusammenstießen.

Durch die Kollision im Kreuzungsbereich verrutschte der geladene Pkw auf dem Anhänger und beide Fahrer, sowie der Beifahrer des Gespanns, wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Feuerwehren Reimlingen und Schmähingen waren mit insgesamt 32 Einsatzkräften vor Ort und halfen bei der Bergung und Absicherung der Unfallstelle. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 28.000 Euro. (pm)

