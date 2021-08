Fahrerflucht nach Unfall mit zwei Lastkraftwagen

Auf der B25 kam es am Montag zwischen zwei Lastwagen zu einem Unfall. Der Verursacher flüchtete.

Zu einer Streifkollision zwischen zwei Lastwagen ist es am Montag an der Baustelle der Bundesstraße 25 gekommen. Gegen 5.25 Uhr fuhr ein Lastwagen in Richtung Möttingen und gelangte nach Angaben des Geschädigten auf Höhe der Abzweigung nach Reimlingen zu weit auf die Gegenfahrbahn, dadurch streiften sich die beiden Fahrzeuge. Wie die Polizei berichtet, brach der Außenspiegel des Lastwagens durch die Streifkollision ab und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher, zu dem bislang keine Hinweise vorliegen, fuhr einfach weiter. Zeugeninformationen erbittet die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0. (pm)

