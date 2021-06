Geparktes Auto durch Fahrrad beschädigt

In Reimlingen ist ein geparktes Auto beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein geparktes Auto ist am Donnerstag im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 17 Uhr an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt worden. Das Fahrzeug befand sich laut Polizeibericht am Fahrbahnrand an der Fürschwelle in Reimlingen. Die Art der Beschädigung deutet den Angaben zufolge darauf hin, dass der Schaden von einem vorbeifahrenden Kinderfahrrad verursacht wurde. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (pm)

