Reimlingen/Marienthal

18:00 Uhr

Freiwillige Helfer aus dem Ries bereiten sich auf Fahrt ins Ahrtal vor

Plus Rund 50 Helfer aus dem Ries fahren am Wochenende ins Überschwemmungsgebiet, um mit anzupacken. Am Dienstag haben sich die Freiwilligen das erste Mal getroffen.

Von Lisa Gilz

Es sind junge und ältere Menschen, Frauen und Männer, die sich am Dienstag in der Halle von Jörg Wörle in Reimlingen treffen. Alle sind aus einem bestimmten Grund dort: Sie wollen helfen. Nicht vor Ort, sondern rund 425 Kilometer weiter im Nordwesten Deutschlands. Im Marienthal. Der Ort in Rheinland-Pfalz wurde Ende Juli von der Hochwasserkatastrophe stark getroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

