Reimlingen/Marienthal an der Ahr

vor 55 Min.

Flut: Reimlinger hilft im Katastrophengebiet

Der Reimlinger Jörg Wörle ist mit einer Hebebühne in die Katastrophengebiete gefahren. In den Weinbergen liege noch jede Menge Müll, berichtet er.

Plus Jörg Wörle ist erneut in den Westen gefahren, dieses Mal mit einer seiner Hebebühnen. Er berichtet, wie ein Bekannter von ihm zusehen musste, wie Nachbarn in der Flut ertranken.

Von Martina Bachmann

Gerade eingezogen war der Mann in sein Haus, als die Flut kam. Erst zogen er und seine Frau noch die Schuhe aus, als sie in ihr neues Heim gingen – man wollte ja nichts schmutzig machen. Dann flutete das Wasser das Erdgeschoss, die beiden schafften ihr Hab und Gut in den ersten Stock. Das Wasser aber stieg weiter, Fenster zerbarsten. Schließlich flüchtete der Mann mit seiner Familie auf das Dach des neuen Eigenheims – und musste von dort aus zusehen, wie seine Nachbarn in den Fluten ertranken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen