Musiker spielen im Kulturforum Nördlingen Bairisch Folk und Tradimix

Plus Im Reimlinger Konzertstadl spielt die Hofmarkmusik längst vergessene Stücke aus der Heimat. Ein Abend weit weg von kitschiger Volksmusik.

Bairisch Folk und Tradimix mit der Hofmarkmusik stand auf dem Programm des Nördlinger Kulturforums. Und es war ein hinreißendes Konzert, das die Hofmarkmusik aus Gempfing den Zuhörern im Kulturstadl in Reimlingen präsentierte.