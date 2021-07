Radfernweg bleibt in Reimlingen außen vor

Plus Im Reimlinger Gemeinderat wird die Beteiligung am Radfernweg besprochen. Zum Schluss ist die Errichtung zwei neuer Photovoltaikanlagen Gesprächshema.

Wer den deutschen Radfernweg D9 entlang der Romantischen Straße in 462 Kilometern von Würzburg nach Füssen bis zu den Alpen fährt, durchquert bei seiner Reise auch den Rieskrater. Vergangene Woche war die Tour auch Thema im Reimlinger Gemeinderat. Nicht aber, um sich neuen Herausforderungen hinsichtlich radtechnischer Exkursionen zu stellen, vielmehr, um einen Zuschuss im Rahmen eines Förderprogramms für eine mögliche Querung der Staatsstraße 2212 zwischen Reimlingen und Balgheim zu diskutieren.