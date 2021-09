Remis beim Lokalderby im Waldstadion zwischen Reimlingen und Alerheim

Plus Die Damen aus Reimlingen kommen gegen Alerheim erst nicht richtig ins Spiel. Der Anschlusstreffer fällt kurios.

Vor großer Kulisse agierte Reimlingen nervös und konnte nicht an die gute Leistung der letzten Woche anknüpfen. In einer von vielen Behandlungspausen geprägten Partie kam bei den Hausherrinnen durch einige verletzungsbedingte Wechsel und Umstellungen nicht der gewohnte Spielfluss zustande.