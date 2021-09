Streifkollision zwischen zwei Lastwagen: Verursacher flüchtet

Am Montag haben sich zwei Lastwagen auf der B25 gestreift, der Unfallverursacher ist einfach weitergefahren.

Zu einer Streifkollision zwischen zwei Lastwagen ist es am am Montagmorgen auf der B25 bei Reimlingen gekommen. Gegen 4.55 Uhr sind die beiden Fahrzeuge laut Polizei an der Baustelle der B25 aneinander geraten, der Verursacher fuhr mit seinem weißen Lastwagen davon. Die Polizei Nördlingen bittet um weitere Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (pm)

