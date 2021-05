Reimlingen

18:00 Uhr

Wie sieht die Zukunft des Reimlinger Tagungshauses aus?

Das Reimlinger Tagungshaus ist verkauft worden, doch mittlerweile gestaltet sich die Situation kompliziert. Anwohner fürchten, dass Wohnungen in das Haus kommen und befürworten eine Nutzung wie bislang.

Plus Das Tagungshaus in Reimlingen ist prägend für den Ort. Erst wurde es verkauft, dann schaltete sich die Gemeinde ein. Was steckt dahinter?

Das Reimlinger Tagungshaus mag nicht ganz so weit oben auf dem Hügel in Reimlingen stehen, trotzdem ist es weithin sichtbar. Das Gebäude ist prägend für den Ort. Doch nun stellt sich die Frage: Was passiert mit dem Gebäude? Und wem gehört es eigentlich?

