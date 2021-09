Zum Auftakt der Rosetti-Festtage harmonieren Harfe und Klavier

Plus Harfe und Klavier spielen eher selten zusammen – in Reimlingen harmonieren sie bei den Rosetti-Festtagen.

Die Wiederbelebung der erfolgreichen Internationalen Rosetti Festtage nach den Absagen aufgrund der Pandemie hat nun im Schloss Reimlingen mit einem Konzert für Harfe und Klavier stattgefunden. Die Saison 2021 wurde dadurch gerettet, dass die „Rosetti-Festtage“ vom bisher üblichen Juni-Termin auf den Herbst verschoben wurde. Was dort geboten wurde.