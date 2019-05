06:04 Uhr

Reimlingen sagt „Nein“ zum Almarin

Plus Die Mehrheit der Gemeinderäte spricht sich gegen eine Teilnahme der Kommune am vorbereitenden Arbeitskreis für den Zweckverband aus. Wie sie argumentieren.

Von Martina Bachmann

Es gibt viele Hürden, die überwunden werden müssen, damit das Hallenbad Almarin in Mönchsdeggingen eines Tages wieder eröffnet werden kann. Eine davon ist der sogenannte Zweckverband. Die Gemeinde Mönchsdeggingen alleine ist zu klein, um die Defizite eines Hallenbades zu stemmen, darin sind sich Beobachter einig. Deshalb soll die Last auf mehrere Kommunen aufgeteilt werden – eben auf diejenigen, die sich einem Zweckverband für das Almarin anschließen. Je mehr Gemeinden und Städte das tun, desto kleiner ist die Last für den Einzelnen. Nach der Infoveranstaltung, die kürzlich in Möttingen stattfand (wir berichteten), beraten nun die Stadt- und Gemeinderäte in der Region, ob sie diesem Zweckverband beitreten wollen – oder zumindest einem vorbereitenden Arbeitskreis, in dem über diesen Verband diskutiert werden soll. Manche Gremien beraten nicht-öffentlich – der Möttinger Gemeinderat oder der Nördlinger Haupt- und Finanzausschuss etwa. Andere dagegen diskutieren auch, wenn Zuhörer dabei sind. So wie die Reimlinger am Donnerstagabend.

Bürgermeister Jürgen Leberle berichtete zu Beginn über die besagte Informationsveranstaltung in Möttingen. Dort waren sehr konträre Zahlen zu den erwarteten Betriebskosten von Marie Gudorf von der Deutschen Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft auf der einen und vom Förderverein Almarin auf der anderen Seite vorgestellt worden. Die Wahrheit liege wohl irgendwo dazwischen, meinte Leberle. Er rechnet mit einem jährlichen Defizit von insgesamt mindestens 300000 bis 400000 Euro. Die vom Förderverein erwarteten 80000 Besucher pro Jahr bezeichnete der Bürgermeister als „sehr hoch gegriffen“. Dennoch wäre es jetzt ein falsches Signal, nicht am vorbereitenden Arbeitskreis mitzumachen, sagte Leberle: „Da verbauen wir uns nichts.“ Manche Räte sahen das anders. Zum Beispiel Dieter Hackenberg: „Ich bin mehr als skeptisch“ – auch, weil die vorgestellten Sanierungskosten weder Gastronomie noch Außenbereich umfasst hätten. Zudem hätten die Reimlinger ja sowohl das Frei- als auch das Hallenbad in Nördlingen „vor der Nase“. Joachim Ramisch sprach gar von einem „vergifteten Geschenk, das nur der Profilierung des Bundestagsabgeordneten dient“. In Mönchsdeggingen sei eine „Massenhysterie“ ausgebrochen. Die 50000 bis 100000 Euro, die Reimlingen für das Almarin jährlich ausgeben müsste, brauche man für das Schloss. Deshalb solle sich die Gemeinde erst gar nicht am Arbeitskreis beteiligen, folgerte Ramisch. Auch Johann Roßmanith meinte: Man solle im Arbeitskreis nur mitmachen, wenn man auch bereit ist, Geld ins Almarin einzubringen. Nur so mitzumachen wäre „unfair“. Susanne Oßwald bezeichnete das Angebot von Kultur und Schwimmbädern als Aufgabe von Kommunen, Kreis und Land: „Man muss gewisse Sachen anbieten.“ Und das koste eben. Anton Lösch dagegen forderte, dass man weder in Nördlingen noch in Mönchsdeggingen Fördergelder in alte Bäder stecke. Besser wäre es aus seiner Sicht, die gesamte Summe in ein neues Bad zu investieren und „etwas Gescheites“ zu machen. Renate Kohnle sagte, es sei ein falsches Signal, wenn zehn Gemeinden dem Arbeitskreis beitreten würden, man sich einen Haufen Arbeit mache und am Ende nur drei übrig bleiben würden. Zudem würde eine Mitgliedschaft im Zweckverband bedeuten, dass die Schüler im Almarin Schwimmen lernen sollen – doch man habe auch einen erheblichen Anteil an Schülern aus Nördlingen. Anneliese Strauß erinnerte daraufhin daran, dass es im Nördlinger Hallenbad zu wenig Kapazitäten für Schwimmunterricht gebe. Sie forderte eine Abstimmung im Gemeinderat. Der votierte schließlich mit 7:4-Stimmen dagegen, sich am vorbereitenden Arbeitskreis für einen Zweckverband zu beteiligen. Den Kommentar zum Thema von Martina Bachmann lesen Sie hier: Platzt der Traum vom Almarin?

