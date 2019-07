Reimlinger Tor: Bauarbeiten dauern länger als geplant

Plus Warum sich die Maßnahme verzögert und wie der neue Zeitplan des Nördlinger Tiefbauamtes aussieht.

Als höchste Priorität bei Bauarbeiten in Nördlingen gilt heuer, dass es keinesfalls störende Baustellen während des Stadtmauerfestes gibt.

So wurden Bauprojekte erst auf die Zeit danach gelegt oder vorher mit einem ausreichenden Puffer terminiert, damit sie mit Sicherheit rechtzeitig abgeschlossen sind. Das Reimlinger Tor mit Brücke, Straße und Gehwegen bis zur Kreuzung am Kastanienbaum sollte deshalb bis Ende Juli fertig sein.

Baustelle Reimlinger Tor: Termin auf keinen Fall mehr zu halten

Dieser Termin sei auf keinen Fall mehr zu halten, wie der Leiter des Nördlinger Tiefbauamtes Michael Bauhammer unserer Zeitung auf Anfrage mitteilte. „Es ist allgemein schwierig, im historischen Bestand zu bauen“, drückt es Bauhammer aus. Hierbei sei immer mit Überraschungen zu rechnen. So stellte man bei der Öffnung des Untergrundes fest, dass seinerzeit Rohrleitungen einbetoniert worden waren, was niemand dokumentiert hatte. Der Austausch der Leitungen war deshalb schwieriger und zeitraubender als erwartet.

Hinzu kam eine weitere unerwartete Aufgabe: Das Ziegelbauwerk unter der Brücke mit Auto- und Fußgängerdurchlass muss deutlich aufwändiger als geplant gegen durchdringende Feuchtigkeit abgedichtet werden. Durch all diesen Mehraufwand wird der eingeplante Zeitpuffer von einem guten Monat völlig aufgebraucht: „Die Arbeiten dauern nun bis Ende August, vielleicht auch einige Tage in den September hinein“, so der Chef des Tiefbauamtes. Das Stadtmauerfest findet von 6. bis 8. September statt.

Mehr Arbeiter vor Ort

Alle Beteiligten seien fest entschlossen, vor dem Fest fertig zu werden – so setzt die ausführende Tiefbaufirma mehr Arbeiter vor Ort ein. „Es sind jetzt zwei Trupps im Einsatz, einer außerhalb, einer innerhalb des Tores“, sagt einer der Arbeiter vor Ort.

Der Parkplatz im Stadtgraben ist derzeit geschlossen, weil nunmehr der Gehsteig zwischen Kastanienbaum und Tor, der quer über die Parkplatzeinfahrt verläuft, ausgebaut wird und unter anderem Glasfaserleitungen darunter verlegt werden. Des Weiteren haben die Arbeiter schon die Fahrbahn-Fertigstellung in Angriff genommen, im und vor dem Tor wurden bereits die Bordsteine gesetzt.

Außerdem werden im Tor parallel zu den Straßenarbeiten notwendige Restaurierungsarbeiten durchgeführt, da es ohnehin gesperrt ist: Man wechselt marode Steine aus, bessert den Putz nach und führt auch an der Decke überfällige Restaurierungs-Arbeiten durch. Die Straßenbauarbeiten weiten sich derzeit vom Tor nach innerhalb der Altstadt aus, hier werden neue Wasserleitungen verlegt.

Der alles abschließende Arbeitsgang wird darin bestehen, die gesamte Fahrbahn von der Kreuzung am Kastanienbaum bis ins Tor und die Baustelle innerhalb der Stadtmauer zu asphaltieren. „Es wird dann kein Pflaster mehr verlegt“, sagt Michael Bauhammer. Er zeigt sich zuversichtlich, dass der mittlerweile extrem knapp gewordene Zeitplan eingehalten werden kann.