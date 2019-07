vor 39 Min.

Reimlinger Tor: Parkplatz wird gesperrt

Der Zufahrtsbereich werde neu gestaltet, teilt die Stadt Nördlingen mit.

Im Zuge der Baumaßnahmen am Brückenbauwerk vor dem Reimlinger Tor wird die Zufahrt zum Parkplatz vor dem Tor sowohl für den Parkbereich im Stadtgraben, als auch die Kurzparkzone auf Straßenniveau vom 15. Juli bis längstens 30. Juli komplett gesperrt. Der Zufahrtsbereich wird neu gestaltet und an den bereits vor wenigen Jahren neu gestalteten Gehweg entlang der Bürgermeister-Reiger-Straße und Reimlinger Straße angepasst. Dazu wird der Gehweg verbreitert und mit dem vergleichbaren Pflasterbelag fortgeführt. Zusätzlich werden Strom- und Telekommunikationsleitungen in diesem Bereich neu verlegt. Ab dem 31. Juli wird die Zufahrt zu den Parkplätzen wieder möglich sein, teilt die Stadt Nördlingen mit. (pm)

Themen Folgen