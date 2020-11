vor 36 Min.

Reimlinger Tor in Nördlingen wird für einen Tag gesperrt

Das Reimlinger Tor in Nördlingen wird für einen Tag gesperrt.

Dringende Bauarbeiten stehen am Reimlinger Tor in Nördlingen an. Die Arbeiten sollen aber nicht lange dauern, wie die Stadt mitteilt.

Das Reimlinger Tor in Nördlingen wird am Donnerstag, 19. November, für einen Tag gesperrt, wie die Stadt Nördlingen mitteilt. Ab 7.30 Uhr sei die Straße vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt, der Verkehr werde über das Berger Tor umgeleitet. Die Zufahrten zur Reimlinger Straße sind mit einer Halbschranke gesperrt, dadurch ist für Anlieger eine Zufahrt bis zur Baustelle möglich. Die Arbeiten sollen noch am selben Tag beendet werden.

Es werden dabei Schäden am Torbogen beseitigt, die im März 2020 entstanden sind, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Zudem nehmen die Mitarbeiter Schäden auf, die im Oktober entstanden sind. Beide Beschädigungen sind durch hängengebliebene Fahrzeuge entstanden. (pm/jltr)

