Nördlinger Team holt sich Turniersieg

Plus Die Teilnehmerinnen des Nördlinger Voltigiervereins gewinnen in Röhlingen bei ihrem ersten Turnier.

Der noch junge Verein Voltigierzentrum Nördlingen (VZN), gegründet im April 2018, hat Anfang Oktober zum ersten Mal an einem Turnier teilgenommen: dem Voltigierturnier vom Reit- und Fahrverein Röhlingen. Mit zwei Teams am Start holte Team Eins des VZN innerhalb der Prüfung A-Pflicht im Galopp den ersten Platz.