Rekordsumme: Nördlingen investiert knapp 30 Millionen Euro

Plus Der Stadtrat hat den Etat verabschiedet. Nach der Wemdinger Unterführung werden weitere Mammut-Projekte angepackt. Dafür müssen die Rücklagen „geplündert“ werden.

Die Stadt Nördlingen nimmt im Jahr 2019 wieder viel Geld in die Hand, um in große Projekte zu investieren. Gestern hat der Stadtrat den Haushalt verabschiedet. Die Rieser Nachrichten beantworten die wichtigsten Fragen rund um den Etat: In welche Projekte wird investiert? Für was gibt die Stadt am meisten Geld aus? Nimmt deswegen die Verschuldung zu und vor allem: Steigen deshalb die Steuern für die Bürger?

Haushalt: Für was gibt die Stadt Nördlingen im Jahr 2019 Geld aus?

Im Verwaltungshaushalt werden diese sogenannten laufenden Ausgaben zusammengefasst. Sie betragen Kämmerer Bernhard Kugler zufolge 51,7 Millionen Euro. Einen großen Anteil davon machen die Personalkosten mit 12,5 Millionen Euro aus – dieser Posten ist im Vergleich zum Vorjahr wieder gewachsen, diesmal um 3,8 Prozent. An den Landkreis muss die Stadt 11,8 Millionen Euro zahlen. Das ist mehr als eine halbe Million Euro mehr als 2018, obwohl die sogenannte Kreisumlage um einen halben Punkt gesunken ist. Wegen des Jubiläums der Mess’ und des Stadtmauerfestes muss Nördlingen in diesem Jahr die Verwaltungs- und Betriebsausgaben etwas höher ansetzen: Dafür werden rund 2,6 Millionen Euro veranschlagt. Einen ebenfalls beachtlichen Betrag von 4,2 Millionen Euro zahlt Nördlingen an Kitas gemeinnütziger Träger. In diesen Einrichtungen gibt es Kugler zufolge einen Basisbeitrag pro Stunde für jedes Kind, von dem einen Teil die Stadt übernimmt.

Nördlingen: In welche Projekte wird 2019 investiert?

Kugler rechnet vor, dass Nördlingen knapp 30 Millionen Euro für Investitionen ausgibt. Allerdings stammen nur rund 17,7 Millionen davon aus dem eigentlichen Etat, dem Vermögenshaushalt. 11,9 Millionen Euro sind Haushaltsausgabereste von 2018, also Gelder, die in den vergangenen Jahren im Haushalt eingeplant waren, aber dann doch nicht ausgegeben wurden. Ein ungewöhnlich hoher Betrag. Als Gründe führt der Stadtkämmerer Verzögerungen bei Baumaßnahmen oder dem Grunderwerb an. Die Abwicklungsquote für Investitionen belief sich auf knapp 45 Prozent, was Oberbürgermeister Hermann Faul zufolge einen „bescheidenen Wert“ darstellt.

Geld soll schon jetzt in das Nördlinger Hallenbad fließen. Die Sanierung und Erweiterung mit neuer Sauna und Sporthalle wird nach aktuellem Stand rund 15,7 Millionen Euro kosten. Rund eine Million betragen laut Kugler die Planungskosten, die in diesem Jahr bezahlt werden. Daneben soll das Bahnhofsgebäude fertig werden. Die Stadt muss für die letzten Bauschritte noch einmal 2,9 Millionen Euro aufwenden. Für die Wemdinger Unterführung stehen im Haushalt 2,5 Millionen Euro. Weitere 3,1 Millionen Euro fließen in den Grunderwerb für Wohnbaugebiete in der Kernstadt und in den Ortsteilen, zwei Millionen Euro in den Grunderwerb für Industrie- und Gewerbegebiete (Teile des Steinernen Manns sind noch nicht im Besitz der Stadt). Allein die Planung für die Erweiterung der Grundschule Mitte und der Mittelschule kostet die Stadt 1,3 Millionen Euro. Mehr Geld als üblich gibt die Stadt in diesem Jahr für St. Georg aus. Normalerweise werden im Haushalt rund 820.000 Euro für die Instandsetzung eingeplant. Heuer sind es 1,2 Millionen Euro. Für die Feuerwehren und neue Fahrzeuge oder den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Löpsingen plant die Stadt 1,9 Millionen Euro. Die Zuschüsse für die Investitionen liegen bei 3,7 Millionen Euro.

Haushalt Nördlingen: Woher kommt das Geld für diese Projekte?

Um die Investitionen zu stemmen, stehen der Stadt neben den Resten aus 2018 (11,9 Millionen) 7,4 Millionen aus dem Verwaltungshaushalt zur Verfügung. 3,7 Millionen Euro muss Kugler aus der Rücklage entnehmen. Außerdem plant er mit einer Kreditaufnahme von 2,7 Millionen Euro. Viel Geld kommt von den Bürgern als Steuerzahler und durch Zuweisungen. 2019 beträgt diese Summe rund 3,6 Millionen Euro – vier Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

Rücklagen: Hat Nördlingen noch Geld auf der hohen Kante?

Der Kämmerer muss in diesem Jahr einiges vom „Sparbuch“ der Stadt, den Rücklagen entnehmen. Es bleiben noch 638.000 Euro auf der hohen Kante. Kugler rechnet aber damit, dass nicht alles ausgegeben wird, was verplant wurde. Die Steuern der Stadt werden in diesem Jahr nicht erhöht. Der Haushalt weist zwar in diesem Jahr eine Rekordsumme an Investitionsausgaben auf. Das Volumen bleibt aber mit 70,1 Millionen Euro 2,8 Millionen unter dem des vergangenen Jahres. Im längerfristigen Finanzplan der Stadt von 2019 bis 2022 sind Investitionen in Höhe von 86 Millionen Euro veranschlagt. Die Neuverschuldung lag Ende 2018 bei 350 Euro pro Einwohner.

