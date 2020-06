vor 18 Min.

Religiöse Feste werden nachgeholt

Die Rieser Kirchengemeinden gehen unterschiedliche Wege, um ihre im Frühjahr verschobenen Feiern nachzuholen. Die Geistlichen gewinnen der Lage etwas Positives ab

Von Helga Egetenmeier

Das am 27. März 2020 in Kraft getretene „Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“, bekannt als Corona-Regeln, hat auch im Ries zunächst die katholische Erstkommunion und die evangelische Konfirmation verhindert. Diese traditionell im Frühjahr stattfindenden Feiern werden nun innerhalb der nächsten Monate nachgeholt.

Für die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Nördlingen organisieren Pfarrer Philipp Beyhl, Pfarrer Martin Reuter und Gemeindediakonin Kathrin Wittmann die diesjährige Konfirmation, sagt Dekan Gerhard Wolfermann. Sie hätten schon exakt geplant, wie sie die Konfirmation der 38 Konfirmanden auch dieses Jahr ausrichten können, führt Pfarrer Beyhl aus. In vier Gruppen aufgeteilt wird sie am 20. und 27. September um neun und um elf Uhr in der St.-Georgs-Kirche stattfinden. Nach den heutigen Vorgaben der 1,5 Meter Abstandsregel haben damit in der Kirche um die 95 Personen Platz. Da die Konfirmanden in Nördlingen schon während der Konfirmationszeit zum Abendmahl gingen, werde es auch einen verkürzten Festgottesdienst geben. Die Plätze in der Kirche seien für die Familien reserviert, weshalb für weitere Gemeindemitglieder eher wenig Raum bliebe, schätzt Pfarrer Beyhl. Sie würden aber hoffen, dass es bis dahin möglich sei, auch den Gospelchor und den Posaunenchor auftreten zu lassen.

Pfarrer Benjamin Beck von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Nördlingen erkennt in dieser ungewöhnlichen Situation auch einen positiven Aspekt. Denn durch die Feier im kleineren Kreis rücke für die Kinder der diesjährigen Erstkommunion die gemeinsame Glaubenserfahrung stärker in den Vordergrund. In den zwei Kirchen in Nördlingen sowie in Kleinerdlingen und Deiningen, sind die Gottesdienste für die 60 Kinder am 10. und 11. Oktober, jeweils um 10.30 Uhr, geplant. Dann seien die Sommerferien vorbei und es gäbe vielleicht die Möglichkeit, die Kirchen wieder für mehr Menschen zu öffnen, ist die Hoffnung von Pfarrer Beck. Zur exakten Planung wollen sich die pastoralen Mitarbeiter Anfang September treffen, um anhand der dann geltenden Regeln die Erstkommunion zu organisieren.

Eine Konfirmationsfeier im Freien ist in der evangelischen Gemeinde Ederheim, Hürnheim und Christgarten geplant. Gemeinsam mit ihren Kindern planen die Eltern für den 12. Juli den Gottesdienst am Thalmühlweiher, sagt Pfarrerin Karin Schedler. Falls diese aufgrund schlechten Wetters in die Kirche verlegt werden müsse, sei dies kein Problem, es gebe dafür schon Planungen. Es würde dann zwei Uhrzeiten mit je drei Konfirmanden geben, dazwischen eine 15-minütige Pause zum Lüften und Desinfizieren. Bereits am Abend vorher gibt es in der Kirche die „Feier der Versöhnung“ mit Abendmahl für die Konfirmanden, Paten und Eltern. Gereicht werde dazu ein Einzelkelch, dies seien schöne kleine Gläschen auf einem Silbertablett, erläutert Pfarrerin Schedler. Der Einlass und die Anzahl der Menschen in der Kirche seien so geplant, dass sie den neuen Corona-Regeln entsprächen.

An drei Samstagvormittagen im Juli werde die Erstkommunion durch Pater John stattfinden, heißt es aus der Pfarreiengemeinschaft Reimlingen. Aufgeteilt auf zehn und elf Uhr, würden sich die 23 Kinder mit ihren Familien zeitlich so verteilen, dass die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen in der Kirche eingehalten werden könnten. Die Gemeindemitglieder wüssten schon Bescheid, dass der Platz nur für die Angehörigen ausreiche.

In Hainsfarth ist die Erstkommunion am Wochenende

Voraussichtlich im Oktober wird die Konfirmation in Wemding stattfinden, sagt Pfarrer Horst Kohler. Er hofft, dass bis dahin wieder mehr Menschen die Kirche besuchen dürfen. Nach den heute gültigen Regeln könnten um die 20 Menschen in die evangelische Kirche in Wemding gehen. Da sie neun Konfirmanden haben, müssten dann zwei Gottesdienste stattfinden, schätzt er es aus heutiger Sicht.

In Megesheim war die Erstkommunion bereits. Sie fand am 21. Juni und unter Einhaltung der Corona-Regeln statt. Der auch für Hainsfarth zuständige Pfarrer Tomasz Swat wird dort am morgigen Sonntag, 28. Juni, mit sechs Kindern eine weitere Erstkommunion feiern. Geplant hatte dies die katholische Gemeinde um Pfarrer Swat bereits vor vier Wochen. Um die Corona-Regeln einzuhalten, sind auch ausschließlich die Gäste der Kinder eingeladen.

